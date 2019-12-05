Приговор бывшему министру финансов Подмосковья огласят 16 декабря

16 декабря суд огласит приговор по делу бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова — он признался, что разработал мошенническую схему и похитил миллиарды из бюджета Подмосковья.

Алексею Кузнецову грозит 14 лет колонии общего режима и штраф в один миллион рублей. Также обвинение просит удовлетворения всех гражданских исков на общую сумму 14 миллиардов рублей.

С 2004 по 2007 год Кузнецов с сообщниками нанесли ущерб муниципальным организациям Подмосковья, а также областным акционерным обществам — ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» (ИКМО) и ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания» (МОИТК) в размере около 10 миллиардов руб. Помимо этого почти четыре миллиарда рублей составили потери бюджета Московской области.

По словам министра имущественных отношений Московской области Владислава Когана, Минмособлимущество ведет работу по возврату похищенных средств через взыскание денежных средств и имущества, приобретенного на похищенные деньги. Мероприятия по возврату ведутся с 2012 года.

На сегодняшний день в областной бюджет удалось вернуть конькобежный центр «Коломна», деловой центр «Два Капитана», Ледовый дворец города Балашихи и другие объекты, в том числе предметы искусства, приобретенные на похищенные деньги.

В прошлом году музейному комплексу «Новый Иерусалим» передали изъятую при аресте Носова, заместителя Кузнецова, коллекцию картин, а в августе музейно-выставочный комплекс принял еще 800 книг, более 100 картин известных художников, а также иконы, оружие, предметы мебели — из коллекции бывшей жены эк-министра Жанны Булах.

С 2010 года Алексей кузнецов скрывался во Франции по поддельным документам. В этом году был экстрадирован в Россию.

Суд рассматривает также гражданские иски потерпевших на сумму в 14 миллиардов рублей. Кузнецов согласен возместить ущерб в полном объеме. На данный момент его имущество в России и Франции — а это квартиры, земельные участки, отели в Куршавели и вилла в Сан-тропе — арестовано.