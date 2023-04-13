Подмосковье 13 апреля 2023, 03:30 Поезда подмосковных маршрутов Ленинградского направления проверят перед летним сезоном АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания»

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Все подвижные составы Ленинградского направления МЖД проходят подготовку к летнему сезону, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Работы проводятся сотрудниками депо «Крюково», совместно со специалистами Московско-Тверской пригородной пассажирской компанией (МТППК).

Работники готовят к работе экспрессы «Ласточка» и поезда «Комфорт» серии ЭС2Г, а также подвижные состав модели ЭТ2М. Специалисты проверяют электрооборудование поездов и состояние экипажной части. Климатические и вентиляционные установки переключаются на летний режим работы, в системах очистки воздуха производятся замены фильтров.

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Также в Минтрансе добавили, что профессиональную подготовку к сезону проходят сотрудники первой линии МТППК — билетные кассиры и контролеры. В ходе технических занятий специалистам напомнят стандарты работы в условиях жары и дождливой погоды. С плановым переходом на летний период сотрудники получат комплекты сезонной формы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о том, что в августе состоится запуск МЦД-3 в Химках.