Очередь мигрантов за патентом закрыла дорогу в Красногорске. Для них запустили автобусы

Мигранты экстренно начали занимать очереди за новыми разрешениями на работу — если не получить такой документ до 15 июня, придется покинуть Россию. Из-за этого сотни людей заполонили дорогу в Красногорске и парализовали движение. Они приезжали еще в ночи, чтобы поскорее попасть в миграционный центр. Чтобы решить проблему, подмосковные власти приняли ряд действенных мер.

"15 июня этого года истекает срок действия указа президента, которым были введены временные меры по распространению ковида. Данным указом было приостановление истечения срока временного пребывания иностранных граждан на территории РФ, им не нужны были основная для нахождения, границы были закрыты", — рассказал заместитель директора ГБУ МО "Единый миграционный центр Московский области" Михаил Пыхтин.

Количество мигрантов, которые стремятся получить разрешение на работу, резко возросло в разных регионах России. Иностранные граждане хотят легализовать свое пребывание в стране, в том числе законно работать в Московской области. Планируется, что рост числа легально работающих иностранцев положительно повлияет на развитие Подмосковья, так как в отдельных отраслях сейчас есть дефицит сотрудников.

Чтобы успеть получить нужный документ в срок, мигранты занимают очереди с ночи. Чтобы разгрузить район, местные власти пустили специальные автобусы, которые начинают ходить туда с 03:00. Они ходят с периодичностью в 15 минут — систему удалось организовать настолько слаженно, что местные жители даже не замечают неудобств.

"Иностранные граждане пребывают на территорию МЦ на автобусе, после чего организована очередь, все зоны ожидания находятся под навесами. Люди проходят в зал ожидания, после чего — на оформление документов", — рассказал Пыхтин.

Чтобы получить патент, мигранты проходят медицинское освидетельствование, в том числе делают тест на коронавирус. При выдаче разрешения они также проходят дактилоскопическую регистрацию.

Рекордное количество мигрантов зафиксировали утром во вторник — в миграционный центр прибыли 2,5 тысячи человек. Для них организовали бесплатную воду, а также установили небольшую торговую точку, в которой можно перекусить. Сам центр сейчас работает в максимальном режиме: чтобы принять всех желающих, увеличили не только штат сотрудников, но и часы работы. Теперь МЦ открыт на четыре часа дольше — с 08:00 до 21:00. На месте постоянно дежурят правоохранители.