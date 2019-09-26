«Приезжают поиграть из соседних деревень». Две детские площадки открылись в Коломенском округе

В двух сельских населенных пунктах Коломенского городского округа открылись новые игровые площадки. Они были установлены по программе губернатора Московской области «Наше Подмосковье». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Новые детские городки в Коломенском округе появились по адресам: улиц Малая в селе Пестриково и улица Школьная в деревне Сельниково. Все игровые комплексы сделаны из экологически чистых материалов, они имеют необходимые сертификаты и соответствуют всем требованиям ГОСТа. Применение ударопоглощающего резинового покрытия позволяет свести к минимуму риск получения травм и ушибов у детей.

Всего с 2013 года в Коломенском городском округе по программе губернатора установили 16 детских площадок. В этом году они появятся еще в пяти дворах: в двух уже прошло торжественное открытие, одну площадку в поселке Индустрия малышам презентуют 27 сентября. В двух городских городках праздники состоятся в октябре.

Источник фото: администрация Коломенского городского округа

«Губернаторские площадки — это настоящий подарок маленьким коломенцам, — отметил глава муниципалитета Денис Лебедев. — Большие, яркие, с огромным количеством игровых элементов. Детские городки становятся настоящим центром притяжения для жителей».

Заместитель главы по вопросам ЖКХ Сергей Лысенко обратил внимание на то, что производство всех элементов детских площадок, начиная от болтов и заклепок и заканчивая прорезиненным покрытием, располагается в Подмосковье. Также он отметил важность того, что жители сами выбирают, детский городок какой тематики они хотят видеть в своих дворах.

Источник фото: администрация Коломенского городского округа

«В Пестрикове, например, было решено связать игровые элементы с космосом. Здесь появилась и веревочная ракета, и космический корабль из горок. А в Сельникове жители остановили свой выбор на теме „Джунгли“», — пояснил Сергей Лысенко.

На новых детских площадках можно не только играть, но и заниматься спортом. Турникеты и уличные тренажеры уже увлекли подростков, и они с удовольствием проводят свое свободное время, выполняя физические упражнения. Для совсем маленьких коломенцев оборудован песочный дворик.

Источник фото: администрация Коломенского городского округа

«Очень хорошие площадки, и детей здесь всегда много — приезжают даже из соседних деревень. Если сравнивать с детскими городками из соседних поселков, то эта в разы отличается. Она больше, комфортнее, здесь так много всего. Дети в восторге!» — поделилась впечатлениями жительница села Пестриково Наталья Гурьева.

Программа по установке детских площадок формируется по обращениям граждан и финансируется из бюджета Московской области. Муниципальный бюджет оплачивает работы по подготовке основания.