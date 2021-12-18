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    18 декабря 2021, 19:35

    «Приезжайте всей семьей!» Губернатор Воробьев пригласил на подмосковные катки

    Михаил Закурдаев

    Подмосковный губернатор Андрей Воробьев пригласил население посетить на Новый год катки региона, пообещав все условия для удачного зимнего отдыха.

    «Приезжайте всей семьей!» Губернатор Воробьев пригласил на подмосковные катки

    «Этой зимой в Подмосковье открыли более 200 катков для массового катания. Там будут прокаты, раздевалки, камеры хранения и теплые зоны, где можно отдохнуть и выпить чая. Приезжайте в гости всей семьей!» — написал он на странице во «ВКонтакте».

    Первый каток сезона 2021-22 был запущен в Химках в сквере «Юбилейный». Также катки откроются на центральной площади в Домодедове, в парках «Питомник» Серпухова, «Наташинские пруды» в Люберцах, Малевича в Одинцове, 30-летия Победы в Орехово-Зуеве.

    «Приглашаю в наши другие парки — „Патриот“, „Раздолье“, „Пехорку“, „Скитские пруды“, в центральный парк Реутова и парк Талалихина в Подольске», — добавил также Воробьев.

    Всего для жителей и гостей Подмосковья откроют 448 катков и хоккейных коробок. Они будут работать в 71 парке, создавая уют и праздничную атмосферу. Посетителей ждут новогодние мелодии, горячие напитки, теплые раздевалки и прокат коньков.