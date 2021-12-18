«Приезжайте всей семьей!» Губернатор Воробьев пригласил на подмосковные катки

Подмосковный губернатор Андрей Воробьев пригласил население посетить на Новый год катки региона, пообещав все условия для удачного зимнего отдыха.

«Этой зимой в Подмосковье открыли более 200 катков для массового катания. Там будут прокаты, раздевалки, камеры хранения и теплые зоны, где можно отдохнуть и выпить чая. Приезжайте в гости всей семьей!» — написал он на странице во «ВКонтакте».

Первый каток сезона 2021-22 был запущен в Химках в сквере «Юбилейный». Также катки откроются на центральной площади в Домодедове, в парках «Питомник» Серпухова, «Наташинские пруды» в Люберцах, Малевича в Одинцове, 30-летия Победы в Орехово-Зуеве.

«Приглашаю в наши другие парки — „Патриот“, „Раздолье“, „Пехорку“, „Скитские пруды“, в центральный парк Реутова и парк Талалихина в Подольске», — добавил также Воробьев.

Всего для жителей и гостей Подмосковья откроют 448 катков и хоккейных коробок. Они будут работать в 71 парке, создавая уют и праздничную атмосферу. Посетителей ждут новогодние мелодии, горячие напитки, теплые раздевалки и прокат коньков.