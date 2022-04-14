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    14 апреля 2022, 13:09

    Приемы жителей по вопросам поддержки пройдут в Подмосковье 19 и 26 апреля

    Анастасия Аброськина

    Жители Подмосковья, в том числе предприниматели, смогут прийти на тематические приемы граждан 19 и 26 апреля. Их посвятят теме социальной поддержки.

    Приемы жителей по вопросам поддержки пройдут в Подмосковье 19 и 26 апреля | Изображение 1

    Встречи состоятся по графику, утвержденному губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Они пройдут в приемной областного правительства, администрациях городских округов, в ЦИОГВ и ОГВ.

    Приемы жителей по вопросам поддержки пройдут в Подмосковье 19 и 26 апреля | Изображение 2

    Это отметили в управлении по работе с обращениями граждан администрации губернатора Московской области.

    Время проведения приемов — с 10:00 до 15:00.

    Приемы жителей по вопросам поддержки пройдут в Подмосковье 19 и 26 апреля | Изображение 3

    Телефон приемной правительства Подмосковья: 8 (498) 602-31-13.

    Прием, который будет 19 апреля, посвятят вопросу социальной поддержки населения.

    Приемы жителей по вопросам поддержки пройдут в Подмосковье 19 и 26 апреля | Изображение 4

    Встреча 26 апреля пройдет для того, чтобы обсудить поддержку предпринимателей.

    Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион сохранит все меры поддержки, несмотря на давление, под которым оказалась Россия в текущих условиях.