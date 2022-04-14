Приемы жителей по вопросам поддержки пройдут в Подмосковье 19 и 26 апреля

Жители Подмосковья, в том числе предприниматели, смогут прийти на тематические приемы граждан 19 и 26 апреля. Их посвятят теме социальной поддержки.

Встречи состоятся по графику, утвержденному губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Они пройдут в приемной областного правительства, администрациях городских округов, в ЦИОГВ и ОГВ.

Это отметили в управлении по работе с обращениями граждан администрации губернатора Московской области.

Время проведения приемов — с 10:00 до 15:00.

Телефон приемной правительства Подмосковья: 8 (498) 602-31-13.

Прием, который будет 19 апреля, посвятят вопросу социальной поддержки населения.

Встреча 26 апреля пройдет для того, чтобы обсудить поддержку предпринимателей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион сохранит все меры поддержки, несмотря на давление, под которым оказалась Россия в текущих условиях.