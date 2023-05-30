Подмосковье 30 мая 2023, 17:08 Приемным родителям из Подмосковья вручили благодарственные письма в Одинцове Министерство социального развития Московской области

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В преддверии Международного дня семьи в парке «Раздолье» в Одинцове состоялся День рождения добра. В нем поучаствовали попечители и приемные родители из Власихи, Краснознаменска, Истры, Восхода и Одинцова, сообщили в министерстве социального развития Московской области.

Опекуны, попечители и приемные родители получили от почетных гостей благодарственные письма и подарки. Детей развлекали аниматоры, делающие смогли поучаствовать в играх и мастер-классах. На главной сцене выступили творческие коллективы города.

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После официальной части взрослых и ребят ждал сладкий праздничный стол, мороженое и горячий чай.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал уделить внимание качественному питанию школьников. По его мнению, эту тему нужно постоянно держать под контролем.

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