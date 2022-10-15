Приемные семьи в Балашихе усыновят детей-сирот из ДНР | 360°

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Приемные семьи в Балашихе усыновят детей-сирот из ДНР

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Прибывших недавно детей-сирот из ДНР разместили в семейном центре «Непоседы» в Балашихе. Их распределят по приемным семьям, некоторые дети уже познакомились с будущими родителями.

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Пятилетняя Аня познакомилась со своей приемной мамой. Ольгу Беженцову в шутку называют профессиональной мамой. Женщина вырастила двух родных сыновей, пять приемных дочерей, а сейчас воспитывает шестерых девочек. Все дочки — с особенностями развития, Аня тоже.

«На детишек, как мои, с умственной отсталостью, с инвалидностью, на них меньше желающих. Но им же тоже надо дать эту возможность», — говорит приемная мама Ольга Беженцова.

Телеканал "360"

Телеканал "360"

Вместе с Аней в Подмосковье прилетел и четырехлетний Вася. Скоро его тоже заберут в новый дом, где он будет первым ребенком. Семья вовсю готовится — обставили детскую, купили игрушки и запасаются конфетами.

«У меня еще есть две сестры и брат, и у них дети, поэтому у нас компания большая, дружная, веселая, все праздники будем отмечать, будем готовиться к Новому году», — поделилась приемная мама Васи Юлия Ударцева.

Телеканал "360"

Телеканал "360"

А пока дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, живут в квартирах в центре «Непоседы».

«Здесь они у нас проживают, проходят реабилитацию. С ними занимаются наши специалисты: воспитатели, педагоги, дефектологи, логопеды», — рассказала заместитель директора семейного центра «Непоседы» Евгения Константинова.

Будущие мамы и папы детей тоже учатся и проходят школу приемных родителей. Два месяца занимаются, отвечают на вопросы кураторов, работают с психологами, а после курса сдают экзамен. В итоге не все решаются на усыновление.

«Мы знакомим, самое главное, со спецификой детей. Какие дети, какая у них сложная судьба, что ожидает приемных родителей по состоянию здоровья, по юридическому сопровождению», — отметила замначальника окружного управления № 1 Министерства соцразвития Московской области Ирина Киоса.

Телеканал "360"

Телеканал "360"

И все же сейчас приемными родителями становятся активнее, отмечают органы опеки. Мамы Ани и Васи трудностей тоже не боятся. А скоро семьи найдут для всех детей, прилетевших спецрейсом из ДНР.

Ранее стало известно, что подмосковный центр «Непоседы» начал принимать сирот Донбасса по просьбе губернатора региона Андрея Воробьева.

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