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    18 августа 2022, 13:37

    Приемные семьи Подмосковья приняли более 60 детей из ДНР

    Александра Перепечаева

    Приемные семьи Подмосковья взяли на воспитание 62 ребенка из ДНР. Из них 32 уже получили российское гражданство. Об этом сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

    Приемные семьи Подмосковья приняли более 60 детей из ДНР

    «Все дети прошли диспансеризацию и с 1 сентября пойдут в школы и сады, родители уже записали их в секции и кружки, а 15 подростков поступили в колледжи и техникумы», — рассказала она.

    В Минсоцразвития области добавили, что приемные родители получают выплаты и пособия. Всего сирот из Донбасса готовы принять 200 семей.

    «В основном это семьи с опытом работы с приемными детьми и часто многодетные. Все семьи проходят обязательную подготовку в Школе приемных родителей», — отметила Ирина Каклюгина.

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