Приемные семьи Подмосковья приняли более 60 детей из ДНР

Приемные семьи Подмосковья взяли на воспитание 62 ребенка из ДНР. Из них 32 уже получили российское гражданство. Об этом сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

«Все дети прошли диспансеризацию и с 1 сентября пойдут в школы и сады, родители уже записали их в секции и кружки, а 15 подростков поступили в колледжи и техникумы», — рассказала она.

В Минсоцразвития области добавили, что приемные родители получают выплаты и пособия. Всего сирот из Донбасса готовы принять 200 семей.

«В основном это семьи с опытом работы с приемными детьми и часто многодетные. Все семьи проходят обязательную подготовку в Школе приемных родителей», — отметила Ирина Каклюгина.

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