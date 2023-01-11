Подмосковье 11 января 2023, 16:58 Приемные родители из Подмосковья смогут онлайн отчитаться о хранении имущества детей

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Подмосковные приемные родители и опекуны могут теперь сдать ежегодный отчет о хранении и использовании имущества детей онлайн. Сделать это можно с помощью портала opeka.mosreg.ru.

​​«Достаточно заполнить все сведения и прикрепить документы онлайн через компьютер или любой гаджет», — отметила министр социального развития региона Людмила Болатаева.

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Всего в регионе более 13 тысяч приемных родителей и опекунов, воспитывающих около 15,5 тысячи детей. Ежегодный отчет необходимо отправлять до 1 февраля.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье нет детских домов, однако, в регионе есть приемные семьи, в которых дети быстрее адаптируются к настоящей жизни.

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