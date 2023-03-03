Подмосковье 03 марта 2023, 16:55 Приемные родители из Подмосковья автоматически получили ежегодную выплату на детей в увеличенном размере

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Воспитывающие приемных детей подмосковные семьи получили ежегодное пособие в увеличенном размере, которое поступило автоматически. Об этом рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Приемные родители и опекуны получили по 41 тысяче 953 рубля, тогда как раньше размер выплаты составлял 38 тысяч рублей. Отмечается, что число получателей в этом году превысило 15 тысяч человек.

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В Министерстве социального развития региона добавили, что дополнительно приемные семьи получают комплексную материальную поддержку.

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В марте по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева многодетные семьи получили право свободной парковки на платных стоянках. Закон приняли в Мособлдуме.