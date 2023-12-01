01 декабря 2023, 14:28
Приемное отделение Московского областного онкодиспансера открыли после ремонта
Приемное отделение с отдельным входом открыли после ремонта в корпусе 1963 года постройки Московского областного онкологического диспансера. Пункт соответствует всем новым требованиям, принятым в 2022 году.
«Здесь есть смотровая комната, зона ожидания для пациентов, процедурный кабинет и кабинет для медицинских регистраторов. Ежедневно через приемное отделение госпитализируется 150-180 пациентов» — рассказал заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Денис Сидоров.
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Московский областной онкологический диспансер — ведущее специализированное лечебное учреждение Подмосковья. Здесь оказывают высокотехнологичную помощь пациентам со злокачественными новообразованиями, проживающим в регионе.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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