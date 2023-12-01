Подмосковье 01 декабря 2023, 14:28 Приемное отделение Московского областного онкодиспансера открыли после ремонта Московский областной онкологический диспансер

Читать 360tv в

Приемное отделение с отдельным входом открыли после ремонта в корпусе 1963 года постройки Московского областного онкологического диспансера. Пункт соответствует всем новым требованиям, принятым в 2022 году.

Московский областной онкологический диспансер Московский областной онкологический диспансер Московский областной онкологический диспансер Московский областной онкологический диспансер Московский областной онкологический диспансер Московский областной онкологический диспансер

«Здесь есть смотровая комната, зона ожидания для пациентов, процедурный кабинет и кабинет для медицинских регистраторов. Ежедневно через приемное отделение госпитализируется 150-180 пациентов» — рассказал заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Денис Сидоров.

Реклама

Московский областной онкологический диспансер — ведущее специализированное лечебное учреждение Подмосковья. Здесь оказывают высокотехнологичную помощь пациентам со злокачественными новообразованиями, проживающим в регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».