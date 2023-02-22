Подмосковье 22 февраля 2023, 14:26 Приемная семья из Дмитрова взяла на воспитание двух сестер из Донбасса

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Супруги Еркулевы из Дмитрова взяли на воспитание двух девочек, эвакуированных из Донбасса. Теперь в семье 12 детей.

Сестры Алина и Ангелина были эвакуированы из Донецкой области в прошлом году. Сначала жили в Сергиевом Посаде, а теперь поселились в деревне недалеко от Дмитрова, в большой приемной семье.

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Ангелина уже студентка. Она поступила в Московский государственный областной университет имени Крупской в Мытищах, учится на психолога. Алина теперь занимается в Дмитровском техникуме, на отделении «Поварское и кондитерское дело». Оставшись вдалеке от родины, девочки стали самыми близкими друг другу людьми.

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Про Елену Еркулеву, свою приемную маму, Алина говорит, что это удивительно сильный человек. Женщина работает и при этом умудряется руководить таким большим семейством, организовывать учебу, дополнительное образование и отдых каждого ребенка. В семье Еркулевых трое кровных детей и девять приемных.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сказал, что дети военнослужащих нуждаются в постоянном внимании. Власти Московской области оказывают такую поддержку от всего сердца, заявил глава региона.