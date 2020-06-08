Приемная кампания в вузы Подмосковья пройдет онлайн. Она начнется 20 июня

В этом году все вузы Подмосковья организуют приемную кампанию дистанционно. Она начнется 20 июня, а подать документы потребуется онлайн. Для этого подготовят все условия.

В регионе шесть таких учреждений. Это МГОУ, вузы в Коломне, Дубне и Орехово-Зуеве, АСОУ, Технологический университет. Об этом сообщила министр образования Ирина Каклюгина.

Для подачи документов в эти вузы электронная подпись не нужна. Достаточно будет загрузить скан или фото заявления со своей подписью и других документов в информационные системы вузов Ирина Каклюгина.

Она подчеркнула, что найти подробные сведения уже можно на сайтах университетов.

Поступление в некоторые федеральные вузы организуют через портал госуслуг, где потребуется электронная подпись.

Ранее в Подмосковье приняли безопасный стандарт проведения ЕГЭ. На каждой площадке подготовят антисептики, а вход будет по отдельному графику, чтобы избежать очередей.

Кроме того, организаторы пройдут тест на коронавирус и будут работать в масках и перчатках. Первые экзамены состоятся уже 3 июля. Это география, литература и информатика.