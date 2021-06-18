Приемная кампания стартовала в МГОУ

В Московском государственном областном университете 18 июня начали принимать документы от абитуриентов. Подать заявления можно онлайн или в самом университете.

МГОУ начал прием документов на очную и очно-заочную формы обучения.⠀

Прием заявлений от поступающих по результатам вступительных испытаний, дополнительных вступительных испытаний творческой или профессиональной направленности завершится 14 июля. Абитуриенты без прохождения вступительных испытаний могут подать документы до 29 июля.⠀

Вступительные экзамены в МГОУ завершатся 29 июля. А документы на платное обучение в университете будут принимать до 25 августа.

Для того чтобы подать документы, абитуриенту нужно заполнить заявление о приеме и приложить необходимый пакет документов. Сделать это можно, придя в главное здание МГОУ по адресу в Москве. Оно находится на улице Радио, дом 10а, строение 1. Также бумаги принимают онлайн через электронную информационную систему МГОУ.