Подмосковье 18 мая 2023, 18:24 Приемная кампания начнется в подмосковных колледжах 20 июня Пресс-служба Министерства образования Московской области

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Прием документов в колледжи стартует в Подмосковье 20 июня. Об этом сообщили в министерстве образования Московской области.

Чтобы поступить в учебное учреждение, необходимо подать заявление, приложив необходимые документы. Это можно сделать и дистанционно: через портал госуслуг. После этого следить за рейтингом абитуриентов и списком поступивших можно на сайте колледжа. До 15 августа нужно будет принести оригиналы документов в желаемое учебное учреждение.

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«Двери колледжей и техникумов открыты для выпускников девятых и одиннадцатых классов», — отметила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

По ее словам, в Подмосковье работают 40 колледжей, где обучают более чем по 100 различным специальностям.

Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что образовательные кластеры Подмосковья — это уникальные площадки для развития талантов. Система флагманских школ дает возможность повышать качество обучения, а детям — реализовать себя и проявить знания в том, что им интересно.

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