Подмосковье 21 июня 2023, 17:00 Приемная кампания началась в колледжах и техникумах Подмосковья Пресс-служба Министерства образования МО

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Подмосковные колледжи и техникумы начали принимать абитуриентов. Прием ведется на основании аттестатов об окончании девятых и одиннадцатых классов. Об этом сообщили в министерстве образования Московской области.

«Для выпускников 9 и 11 классов, которые уже определились с выбором профессии, свои двери открыли 40 профессиональных образовательных организаций. Абитуриентам доступно более 100 специальностей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

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В этом году будущие студенты смогут подать заявление в колледж или техникум дистанционно. Его необходимо отправить через «Госуслуги» в разделе «Образование».

«Для поступающих без вступительных испытаний прием заявлений идет до 15 августа. Абитуриенты, которые будут сдавать вступительные экзамены, могут подать заявления до 10 августа», — уточнили в пресс-службе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что в подмосковных колледжах появятся более 800 дополнительных бюджетных мест на востребованные специальности.

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