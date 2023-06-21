21 июня 2023, 17:00
Приемная кампания началась в колледжах и техникумах Подмосковья
Подмосковные колледжи и техникумы начали принимать абитуриентов. Прием ведется на основании аттестатов об окончании девятых и одиннадцатых классов. Об этом сообщили в министерстве образования Московской области.
«Для выпускников 9 и 11 классов, которые уже определились с выбором профессии, свои двери открыли 40 профессиональных образовательных организаций. Абитуриентам доступно более 100 специальностей», — сообщили в пресс-службе ведомства.
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В этом году будущие студенты смогут подать заявление в колледж или техникум дистанционно. Его необходимо отправить через «Госуслуги» в разделе «Образование».
«Для поступающих без вступительных испытаний прием заявлений идет до 15 августа. Абитуриенты, которые будут сдавать вступительные экзамены, могут подать заявления до 10 августа», — уточнили в пресс-службе.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что в подмосковных колледжах появятся более 800 дополнительных бюджетных мест на востребованные специальности.
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