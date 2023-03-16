Подмосковье 16 марта 2023, 16:48 Приемная детского омбудсмена Подмосковья получила рекордное количество обращений в 2022 году Фото: Уполномоченный по правам ребенка / Пресс-служба УПР в МО

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Аппарат уполномоченного по права ребенка Ксении Мишоновой получил 4717 обращений за год. Большинство из них поступило из Одинцова, Ленинского округа, Красногорска, Балашихи, Люберец, Мытищ, Истры, Раменского, Щелкова и Домодедова.

По ее словам, 94 обращения были коллективными и еще 16 — от детей.

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«Что примечательно, в прошлом году мы получили рекордное за все годы моей работы количество телефонных звонков и просьб о консультации в соцсетях — более 2,3 тысячи», — сказала она.

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Сотрудники аппарата отреагировали на каждый сигнал о нарушении прав детей. Так, были запрошены данные из профильных ведомств и инициированы проверки.

«Далеко не все обращения были о нарушении прав детей, часто родители просто нуждались в правовой консультации, просили направить, подсказать, разъяснить. И все-таки почти в 500 случаях, в которых речь действительно шла о нарушениях прав детей, нам удалось оказать реальную помощь», — добавила Ксения Мишонова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что первую школу в ЖК «Митино парк» в Красногорске откроют осенью. Внутри разместят актовый и спортивный залы, помещения для кружков и секций, библиотеку, столовую, учебные классы, группы продленного дня.

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