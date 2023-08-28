Подмосковье 28 августа 2023, 23:45 Приемная бизнес-омбудсмена Подмосковья провела встречу с предпринимателями Егорьевска Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Общественная приемная Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнева провела встречу с бизнесменами Егорьевска. Участники обсудили условия включения в реестр социальных предприятий Подмосковья, действующие меры поддержки и новые цифровые решения.

Руководитель местной приемной омбудсмена Игорь Аксенов отметил, что в регионе существуют специальные субсидии и гранты для социального бизнеса. До конца приема заявок остались считанные дни, ознакомиться с перечнем необходимые документов можно на портале госуслуг Подмосковья.

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По словам Владимира Головнева, для благоприятного развития бизнеса необходимая качественная обратная связь и понимание, в какой помощи заинтересованы предприниматели.

«Ценность таких неформальных встреч высока. На постоянной основе руководители общественных приемных Уполномоченного проводят встречи с предпринимателями. Эта работа дает результаты — количество обращений в аппарат в 2023 году в сравнении с предыдущим годом снизилось на 20%», — добавил уполномоченный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

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