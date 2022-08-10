Приемку школ к новому учебному году в Подмосковье закончат 19 августа

В Подмосковье подходит к концу приемка школ к новому учебному году. Ожидается, что она закончится уже 19 августа.

«В Подмосковье приемка готовности школ к новому учебному году закончится 19 августа. На сегодняшний день принято уже свыше 80% образовательных учреждений региона», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

По ее словам, оценка школ в регионе началась в середине июля. В Московской области больше двух тысяч образовательных организаций — это детские сады, школы, вузы и колледжи. Каждый из них должен пройти определенную проверку, чтобы получилось открыть свои двери 1 сентября.

Эксперты проверяют состояние самих учебных кабинетов, пищеблоков, спортивных залов, оценивается пожарная безопасность, проверяется выполнение санитарных норм. Каждый год такая работа активно проводится на территории всего Подмосковья.

Как добавили в Министерстве образования Московской области, в регионе с 1 сентября сядут за пары больше 1 миллиона школьников. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в школы региона также пойдут дети, которые приехали из ДНР и ЛНР, им окажут поддержку.