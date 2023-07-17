Подмосковье 17 июля 2023, 15:07 Приемка школ к новому учебному году началась в Подмосковье Пресс-служба Министерства образования МО

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Более 1,5 тысячи школ, колледжей, вузов и детских садов проверят на готовность к новому учебному году в Подмосковье. Об этом сообщили в Министерстве образования региона.

Приемка образовательных учреждений началась 14 июля и продлится до 17 августа. К этому дню в Подмосковье проверят более 1,5 тысячи организаций.

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Специалисты оценят школы на предмет пожарной безопасности и соблюдения санитарно-гигиенических норм, осмотрят материально-техническую базу, пищеблоки и мастерские, проконтролируют исправность сигнализаций и систем видеонаблюдения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о рекорде, который поставили педагоги региона. Три учителя из разных округов подготовили по шесть учеников, которые получили 100 баллов на ЕГЭ.