Подмосковье 18 апреля 2024, 19:01 Прием по вопросам здравоохранения пройдет в Воскресенске Unsplash

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В администрации городского округа Воскресенск 23 апреля состоится встреча по вопросам здравоохранения. На вопросы жителей ответят заместитель главы городского округа Воскресенск Ольга Коротеева и начальник отдела социальных программ Светлана Кель. Начало встречи запланировано на 15:00.

Чтобы принять участие в мероприятии требуется предварительная запись. Сделать это можно по телефону 8-496-44-1-10-95. Встреча пройдет по адресу: площадь Ленина, дом 3, первый этаж, кабинет 16.

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Задать вопросы на тему здравоохранения можно будет в разных точках области, включая приемную правительства в Красногорске на бульваре Строителей и в администрациях других городских округов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в восьми округах Подмосковья в 2024 году откроют новые медцентры.

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