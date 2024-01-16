Подмосковье 16 января 2024, 15:31 Прием заявок в проект «Театральный поединок» начнется в Подмосковье 22 января Unsplash

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Пятый сезон подмосковного проекта «Театральный поединок» стартует в январе. Впервые участвовать в активностях смогут школьные коллективы — об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Прием заявок начнется 22 января. Проект будет проходить в течение всего года и завершится большим финалом.

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Коллективы, которые пройдут предварительный отбор, станут участниками тренингов и мастер-классов от ведущих педагогов и экспертов в области театрального искусства. Соревнования пройдут в формате сценических поединков.

В проект «Театральный поединок. Школьная лига» приглашаются воспитанники школьных театров в возрасте от 12 до 18 лет и руководители. В итоге 40 лучших коллективов попадут в основной этап.

Анкета для подачи заявок — на сайте театральныйпоединок.рф.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая пополняется каждый день.

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