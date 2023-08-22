Подмосковье 22 августа 2023, 17:35 Прием заявок в «Академию самозанятых» начался в Подмосковье Фото: unsplash.com

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С 18 и 19 сентября в Московской области пройдет «Академию самозанятых». Прием заявок уже начался.

Обучение организовал центр «Мой бизнес» Подмосковья в рамках проекта «Малое и среднее предпринимательство».

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Для участников подготовят серию онлайн-вебинаров по развитию бизнеса, изучению целевой аудитории, каналов продвижения и продаж и других вопросов. Мероприятие проведут в коворкинге «Точка кипения» по адресу: Москва, Малый Конюшковский переулок, 2.

Зарегистрироваться можно на сайте проекта. Стартовый вебинар пройдет 7 сентября. С вопросами можно обращаться по телефону: +7 901 100-28-33 или по электронной почте academy-sam@yandex.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

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