Подмосковье перевело в онлайн прием заявок по тарифам на воду, тепло и электричество

Услуги по установлению тарифов на обращение с отходами и снабжение организаций водой, теплом, электричеством стали оказывать в системе «Тариф». Теперь на сайте достаточно заполнить электронное заявление и загрузить с документами «Умный шаблон».

Именно он помогает рассчитать тарифы, объяснил министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар.

При помощи „Умного шаблона“ регулируемые организации могут самостоятельно рассчитать тариф и правильно подготовить заявку Максим Рымар.

Он отметил, что встроенный в шаблон чек-лист самопроверки поможет практически полностью исключить любые ошибки в отчетных документах. Кроме того, пользователи смогут задать вопросы в личном кабинете на портале госуслуг.

Скачать «Умный шаблон» можно бесплатно с сайта Комитета по ценам и тарифам Подмосковья. Председатель ведомства Мария Пичугина отметила, что жителям станет легче понимать, на что будут потрачены их деньги.

Одна из целей цифровой трансформации заключалась в том, чтобы комитет стал полезным для всех сторон. Потребителям должно быть предельно понятно, как сформирован тариф и на что будут потрачены их деньги Мария Пичугина.

По ее словам, регулируемым организациям важно, чтобы процесс установления тарифов был простым, прозрачным и предсказуемым.

«Для правительства Московской области это означает быструю и качественную отчетность, эффективную тарифную политику за счет аналитики и прогнозов по коммунальным отраслям», — добавила Пичугина.

Систему «Тариф» высоко оценили на всероссийском семинаре-совещании ФАС России в октябре. Подмосковный проект цифровой трансформации заявлен на конкурсе «Проект года». Поддержать его можно на сайте.

В прошлом году через портал госуслуг ресурсоснабжающие организации подали более 1,4 тысячи запросов на установление тарифов.