Подмосковье 11 января 2023, 13:23 Прием заявок по программе «Земский учитель» продлится до 15 апреля в Подмосковье Pixabay

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Учителя смогут получить миллион рублей за трудоустройство в сельские школы Подмосковья в 2023 году. Прием заявок на участие в программе «Земский учитель» продлится до 15 апреля.

В Московской области стартовал прием заявок на участие в программе «Земский учитель». Документы будут принимать до 15 апреля включительно.

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«В этом году планируем с еще шестью победителями конкурсного отбора заключить трудовые договоры. Все они получат единовременные выплаты в размере миллиона рублей», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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При этом учителя должны будут отработать в образовательном учреждении не менее пяти лет. По этой программе сельские школы Московской области получили уже 100 специалистов.

В 2023 году по поручению губернатора Андрея Воробьева также будет продлена программа поддержки учителей. Получателями сертификатов на социальную ипотеку станут 73 педагога из Подмосковья.

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