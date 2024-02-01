Подмосковье 01 февраля 2024, 11:46 Прием заявок от учителей на выплату за съемное жилье начался в Подмосковье

Читать 360tv в

Мособлдума в январе приняла закон о выплатах на аренду жилья подмосковным учителям. Прием заявок от педагогов начался 1 февраля на региональном портале госуслуг.

Учителя смогут ежемесячно получать 20 тысяч рублей на аренду жилья. На это в 2024 году направят около двух миллиардов рублей.

Реклама

«Наш регион развивается высокими темпами, строятся новые школы, ежегодно растет количество школьников. Поэтому нам важно расширять штат и привлекать педагогов. Эта новая выплата поможет привлечь к нам специалистов из других регионов», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Оформить выплату смогут учителя, которые работают не менее 27 часов в неделю, у которых нет собственного или служебного жилья. Мера поддержки распространяется на преподавателей математики, русского языка и литературы, физики, информатики, биологии, химии и учителей начальных классов.

Заявку можно подать на региональном портале госуслуг.

Подмосковье продолжает прирастать новыми объектами образования. В 2024 году в регионе планируется построить свыше 70 школ и детских садов. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».