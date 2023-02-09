Подмосковье 09 февраля 2023, 11:02 Прием заявок от претендентов на присвоение Знака отличия начался в Подмосковье

Читать 360tv в

Юристы, правозащитники, адвокаты и общественные активисты могут претендовать на Знак отличия за защиту прав человека в Подмосковье. Прием ходатайств уже начался.

Знак отличия «За защиту прав человека в Московской области» вручается ежегодно. Претендовать на награду могут жители, которые ведут активную правозащитную деятельность и помогают людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Реклама

«Приглашаю к участию в отборе претендентов юристов, адвокатов, правозащитников, общественных деятелей, журналистов и просто неравнодушных граждан. Награждение состоится в декабре», — призвала Уполномоченный по правам человека в Подмосковье Ирина Фаевская.

Реклама

Ходатайство о награждении и необходимые документы нужно отправить по электронной почтеupchmo@mosreg.ru не позднее 1 ноября.

Скачать формы и подробнее узнать об условиях награждения можно по ссылке.

В феврале военнослужащие Софринской бригады, принявшие участие в СВО, получили награды из рук губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Вместе с тем он передал бойцам квадрокоптеры, экипировку и новые автомобили.