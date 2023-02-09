09 февраля 2023, 11:02
Прием заявок от претендентов на присвоение Знака отличия начался в Подмосковье
Юристы, правозащитники, адвокаты и общественные активисты могут претендовать на Знак отличия за защиту прав человека в Подмосковье. Прием ходатайств уже начался.
Знак отличия «За защиту прав человека в Московской области» вручается ежегодно. Претендовать на награду могут жители, которые ведут активную правозащитную деятельность и помогают людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
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«Приглашаю к участию в отборе претендентов юристов, адвокатов, правозащитников, общественных деятелей, журналистов и просто неравнодушных граждан. Награждение состоится в декабре», — призвала Уполномоченный по правам человека в Подмосковье Ирина Фаевская.
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Ходатайство о награждении и необходимые документы нужно отправить по электронной почтеupchmo@mosreg.ru не позднее 1 ноября.
Скачать формы и подробнее узнать об условиях награждения можно по ссылке.
В феврале военнослужащие Софринской бригады, принявшие участие в СВО, получили награды из рук губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Вместе с тем он передал бойцам квадрокоптеры, экипировку и новые автомобили.
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