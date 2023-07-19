Подмосковье 19 июля 2023, 07:00 Прием заявок на знак отличия за защиту прав человека продлится в Подмосковье до 1 ноября Пресс-служба Уполномоченного

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Жители Подмосковья могут претендовать на знак отличия «За защиту прав человека в Московской области» — об этом напомнила омбудсмен Ирина Фаевская. Прием ходатайств продлится до 1 ноября.

Награждение состоится в декабре и будет приурочено к празднованию Международного дня защиты прав человека. Претендовать на награду могут жители, проявившие себя активной и плодотворной общественной деятельностью. Это могут быть активисты и волонтеры, а также все те, кто безвозмездно помогает в развитии и укреплении институтов гражданского общества и в правовом просвещении граждан. Деятельность должна осуществляться на добровольных началах и систематической основе.

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Ходатайство можно направить на почтовый адрес: 143082, Московская область, Одинцовский городской округ, деревня Раздоры, Рублево-Успенское шоссе, 1-й километр, д. 1, корп. А. Также необходимые документы можно отправить по электронной почте upchmo@mosreg.ru. Ознакомиться с положением о знаке отличия можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что два жителя Подмосковья получили звания Героя Труда России. Речь шла об уроженке Волоколамска Татьяне Бабуровой и жителе Дзержинского Юрии Милехине.

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