Прием заявок на всероссийский конкурс «Жилье и городская среда» стартовал в Подмосковье

В России во второй раз пройдет архитектурный конкурс «Жилье и городская среда — лучшие практики». Заявки на участие можно подавать до 22 ноября, сообщила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

«Главная задача этого конкурса — выбрать лучшие градостроительные практики в сфере жилищного строительства, которые позволят городам создать комфортную современную среду для жизни. Обновление городской среды должно основываться на качественных архитектурных решениях и высоких технологиях», — отметила Александра Кузьмина.

Конкурс организован комитетом по архитектуре и градостроительству Московской области совместно с Ассоциацией проектировщиков региона при участии Совета главных архитекторов субъектов РФ.

Конкурс будут проводить в категориях: «Малоэтажные жилые дома», «Среднеэтажные и малоэтажные дома», «Комплексная застройка блокированными жилыми домами и ИЖС», «Городская среда».

«В 2019 году на конкурс „Жилье и городская среда — лучшие практики“ было подано порядка 60 заявок из 23 субъектов России. Думаю, что в этом году мы увидим еще больше участников и интересных проектов. Это очень важно, так как обмен опытом между регионами способствует повышению качества проектирования в стране в целом», — подчеркнула Александра Кузьмина.

Подать заявку на участие можно до 22 ноября 2021 года, участие в конкурсе бесплатное. Имена победителей назовут в декабре.