Подмосковье 25 июля 2023, 15:42 Прием заявок на всероссийский конкурс школьных директоров начался в Подмосковье Unsplash

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Руководители учебных заведений из Подмосковья смогут принять участие во всероссийском конкурсе «Директор России». Прием заявок уже начался — об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

Регистрация стартовала 25 июля. Узнать подробности конкурса и подать заявку на участие можно на сайте директор-года.рф.

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Конкурс пройдет в России в третий раз, и с каждым годом состязание становится все более популярным. В 2022 году в отборочном этапе участвовали 775 руководителей из 69 регионов страны. Победителем стал директор московской школы «Покровский квартал» Павел Терехов.

Технолицей для будущих программистов планируют достроить в Истре к сентябрю этого года. На территории появится стадион с подогреваемым полем и трибунами, корпуса для проживания и другие объекты. Учреждение посетил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.