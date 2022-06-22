Прием заявок на услуги центров «Мой бизнес» стартовал в Подмосковье

В Московской области начался прием заявок на получение услуг, которые предоставляет центр «Мой бизнес». Как рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, теперь предприниматели в онлайн-формате могут не только подать заявление, но и подписать трехсторонний договор, акт и отчет о проделанной работе.

По словам Екатерины Зиновьевой, в Подмосковье сейчас открыто 55 таких центров. Там представители бизнеса региона могут получить различные услуги, нужные для дальнейшего развития предпринимательства. Чтобы было удобнее подавать заявки, весь путь от подачи заявления до получения самой услуги можно провести в интернете.

«Для удобства предпринимателей пройти весь путь от подачи заявления до получения услуги теперь можно полностью онлайн, что позволит оказать поддержку большему числу бизнесменов региона. В 2022 году центры „Мой бизнес“ в Московской области предоставят предпринимателям региона более 600 различных услуг», — сказала глава подмосковного Мининвеста Екатерина Зиновьева.

По ее словам, основная часть услуг предоставляется предпринимателям на бесплатной основе. Все остальные, за которые нужно платить, могут быть предоставлены на льготных условиях. В центрах можно на безвозмездной основе получить консультации по поводу того, как открыть и вести собственную деятельность. Среди услуг, которые предоставляются бизнесу, образовательные, продвижение продукции, проведение аудита, разработка бизнес-планов, помощь в сертификации продукции и другие.