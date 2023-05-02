Подмосковье 02 мая 2023, 12:28 Прием заявок на участие в серии творческих мастерских начался в Подмосковье Министерство культуры и туризма МО

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Центр познавательного туризма «Коломенский посад» и музей-лаборатория «Шелковая фабрика» запустили конкурс на участие в серии творческих мастерских. В нем могут поучаствовать художники, дизайнеры, технологи, мастера и студенты профильных вузов.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, участниками конкурса могут стать представители творческих профессий старше 18 лет. Отбор пройдет 25 мая по четырем номинациям. Среди них — «Из тряпья золото», «Райский сад», «Кукла коломенская» и «Бурдесуа».

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Проект помогает создать новые творческие продукты на основе шелкового наследия Коломны. На мастерских участники смогут исследовать историю дизайна, производства и использования шелка, освоят исторические технологии и разработают линейку продуктов для коломенских музейных проектов.

Желающие могут подать заявку по ссылке. Также к ней нужно прикрепить визуализацию проектной идеи. По результатам выберут около 100 человек для участия в творческих мастерских.

Подробнее о проекте можно узнать на официальном сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил жителей пройти опрос и озвучить пожелания. Они смогут рассказать о том, каких перемен не хватает в регионе, а какие, наоборот, начали радовать глаз, стали заметными и долгожданными.

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