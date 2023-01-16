Подмосковье 16 января 2023, 13:29 Прием заявок на участие в программе «Земский доктор» начался в Подмосковье

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Почти 250 медиков привлекут для работы в сельской местности Подмосковья в 2023 году. В регионе стартовал прием заявок по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

«В этом году для работы на селе планируется привлечь 246 докторов и фельдшеров. В целом же с 2012 года более 2,1 тысячи медиков трудоустроились по этой программе поддержки», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Желающие стать участниками программы должны обратиться в отдел кадров своей медицинской организации. На сайте Минздрава Подмосковья можно ознакомиться со списком должностей, которые подходят для «Земского доктора» или «Земского фельдшера».

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В 2023 году в Подмосковье будут приниматься и другие меры, направленные на стимулирование медработников. По поручению губернатора Андрея Воробьева врачи продолжат получать льготную ипотеку и бесплатные земельные участки для строительства дома. А для участковых врачей-терапевтов, педиатров и врачей общей практики предусмотрена доплата до 32 тысяч рублей.