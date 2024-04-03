Подмосковье 03 апреля 2024, 18:24 Прием заявок на участие в премии «Экология — дело каждого» продлили до 1 мая Росприроднадзор

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Прием заявок на участие в Международной детско-юношеской премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого» продлили до 1 мая 2024 года. Такое решение конкурсная комиссия приняла после многочисленных просьб выпускников школ.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, подмосковная молодежь — это самые активные участники премии.

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«Год от года количество подмосковных участников растет, и продление приема заявок, безусловно, еще больше расширит наше представительство в премии», — рассказал Фирсов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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