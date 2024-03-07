Подмосковье 07 марта 2024, 12:51 Прием заявок на участие в образовательном проекте «Школа фермера» продлится в Подмосковье до 8 апреля Источник фото: пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Девятая волна образовательного проекта «Школа фермера» стартует в Подмосковье. Подать заявки на участие можно до 8 апреля.

Бесплатное обучение длительностью 250 часов пройдет на базе ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени Тимирязева. По окончании слушатели получат диплом гособразца. Проект реализуют с 2020 года.

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«За этот период выпускниками стали более 500 слушателей из Подмосковья, которые впоследствии вступили в ряды фермеров», — подчеркнул заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Заявки на участие в конкурсе по отбору слушателей принимаются онлайн на портале «Свое фермерство».

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