Подмосковье 27 июля 2023, 18:04 Прием заявок на участие в международной премии «ЭкоМир» начался в Подмосковье Фото Минэкологии МО.

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Жители Подмосковья могут претендовать на общественную награду за выдающиеся достижения в области охраны окружающей среды. Прием заявок на премию «ЭкоМир» уже начался.

В прошлом году жители Подмосковья получили несколько наград. Николай Крупинин из Можайска стал лауреатом с проектом по сохранению исторической памяти, Николай Кириленко из Коломны победил с программой экологического мировоззрения личности. Дипломов были удостоены инициатива «Чистая тропинка — чистый город» из Королева, дубнинский проект «Экознание» и другие.

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«Особо стоит отметить диплом, полученный коллегами из МинЖКХ за проект „Мегабак“. Я приглашаю всех принять участие в премии и не сомневаюсь, что и по итогам этого года Подмосковье станет одним из самых активных регионов», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Заявки на участие в «ЭкоМире» принимаются до 10 октября.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести выходные.

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