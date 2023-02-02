Подмосковье 02 февраля 2023, 16:46 Прием заявок на участие в «Лыжне России» в Подмосковье завершится 8 февраля

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«Лыжня России» пройдет в Подмосковье в 41-й раз. Центральный старт состоится 11 февраля в центре «Планерная» в Химках. Прием заявок на участие в мероприятии завершится 8 февраля.

Максимальное число участников в забеге — 15 тысяч человек. Стать одним из них сможет любой желающий в возрасте от девяти лет. Они пройдут дистанцию 10 километров.

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В ходе мероприятия также пройдет костюмированный забег, в котором жюри оценят не только скорость, но и креативность спортсменов. Лучших из них наградят ценными призами.

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