02 февраля 2023, 16:46
Прием заявок на участие в «Лыжне России» в Подмосковье завершится 8 февраля
«Лыжня России» пройдет в Подмосковье в 41-й раз. Центральный старт состоится 11 февраля в центре «Планерная» в Химках. Прием заявок на участие в мероприятии завершится 8 февраля.
Максимальное число участников в забеге — 15 тысяч человек. Стать одним из них сможет любой желающий в возрасте от девяти лет. Они пройдут дистанцию 10 километров.
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В ходе мероприятия также пройдет костюмированный забег, в котором жюри оценят не только скорость, но и креативность спортсменов. Лучших из них наградят ценными призами.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
Химки
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