Подмосковье 04 апреля 2024, 23:49 Прием заявок на участие в конкурсе СМИ «Слово в защиту» стартовал в Подмосковье Пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области

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Прием заявок на участие в конкурсе СМИ на лучшее освещение правозащитной деятельности стартовал в Московской области. Творческие состязания пройдут по инициативе подмосковного омбудсмена Ирины Фаевской.

По ее словам, журналисты не только поднимают важные темы, но и тем самым помогают решать многие проблемы.

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«В частности, благодаря работе СМИ мы узнаем о людях, которым необходима наша помощь», — сказала Фаевская.

Конкурс включает в себя три номинации: «Правовое просвещение» — материалы о правозащитной деятельности, «Профессия — правозащитник» — журналистские расследования, посвященные нарушению прав и свобод граждан, и «Лучший правовой блог» — материалы об актуальных изменениях законодательства и о мерах государственной поддержки.

К творческому соревнованию допускаются работы, опубликованные либо вышедшие в эфир с 1 ноября 2023 года по 31 октября 2024 года. Материалы принимаются не позднее 1 ноября 2024 года

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