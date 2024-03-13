13 марта 2024, 11:18
Прием заявок на участие в «Битве роботов» продлили до 18 марта
Прием заявок на участие в чемпионате «Битва роботов» продлили до 18 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.
Организаторы соревнований подготовили новые правила. Теперь в чемпионате могут участвовать дети в возрасте от 10 до 17 лет. Взрослая категория рассчитана на 32 команды, а детская — на 64. Всего предусмотрено две категории: «Битва роботов» и «Битва мини-роботов».
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Участникам необходимо показать свои навыки в области робототехники, инженерии, программирования и стратегического мышления. Подать заявку на участие можно до 18 марта по ссылке.
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