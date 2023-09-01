Подмосковье 01 сентября 2023, 18:41 Прием заявок на субсидирование закупки оборудования начался в Подмосковье Unsplash

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Промышленные компании Подмосковья смогут компенсировать до 20% расходов на покупку нового оборудования. Максимальная сумма господдержки составляет десять миллионов рублей. С 1 сентября в регионе начался прием заявок на предоставление субсидий.

«В прошлом году поддержу по программе субсидирования покупки оборудования получили 155 компаний на общую сумму 451,9 миллиона рублей. В 2023 году мы продолжим поддерживать инициативы наших предпринимателей, направленные на развитие производства», — заявила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

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По условиям программы возместить можно затраты на приобретение оборудования, изготовленного не более пяти лет назад. Претендовать на субсидию могут зарегистрированные на территории Московской области предприятия обрабатывающей промышленности, включая субъекты малого и среднего бизнеса.

Заявку на субсидирование покупки промышленного оборудования можно подать до 30 сентября на региональном инвестпортале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

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