Прием заявок на субсидии из бюджета Подмосковья будет открыт до 30 июня

В Московской области открылся прием заявок на предоставление субсидий на развитие институтов гражданского общества. Участвовать смогут некоммерческие организации, которые зарегистрированы в Подмосковье.

Поддержка грантами может быть предоставлена тем НКО, которые работают для защиты прав людей и принимают участие в развитии самых разных сфер жизни общества. Например, в культуре и искусстве, молодежной политике, работе волонтеров и других.

Условия и порядок проведения отбора прописаны на сайте мособл.гранты.рф. Особенно приветствуются те организации, которые реализуют проекты в сфере защиты прав и свобод человека. Субсидия будет распределяться в рамках заранее спланированного бюджета.

Например, гранты на проекты по социальной защите граждан в общей сложности смогут получить до 18 миллионов рублей. Предприниматели, которые работают в указанных сферах, — до 10 миллионов рублей. На волонтерские движения в Московской области выделят до 20 миллионов рублей.

Конкурс будет проводиться в четыре этапа. До 30 июня в Подмосковье принимаются заявки. Потом с 1 июля по 11 августа пройдет экспертиза проектов. 16 августа будут опубликованы имена победителей. До 15 октября им нужно будет заключить договоры.