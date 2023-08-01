Подмосковье 01 августа 2023, 17:02 Прием заявок на субсидии и гранты для молодых и социальных предпринимателей начался в Подмосковье

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Прием заявок на получение грантов и субсидий для социальных и молодых предпринимателей стартовал в Подмосковье 1 августа. Они могут получить поддержку в размере до двух миллионов рублей.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева, полученные средства предприниматели смогут вложить в развитие бизнеса. Подать заявку можно будет до 31 августа.

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«Наш регион является лидером по количеству социальных предпринимателей. Только за этот год такой статус получили 940 компаний. При этом 275 из них получили его впервые. Подмосковье поощряет социально ориентированные предприятия и старается постоянно расширять меры их поддержки», — рассказала она.

Гранты социальным предприятиям могут покрыть до 75% запланированных трат, но не более 500 тысяч рублей. Их можно использовать для аренды, ремонта, оборудования и других целей.

Субсидии социальным предпринимателям предоставляют в размере до 85% от запланированных затрат, до двух миллионов рублей.

Подать заявку на получение поддержки можно на инвестиционном портале Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. В области наблюдается рост выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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