Прием заявок на субсидии для хлебопеков начался в Подмосковье

Субсидии на 100 миллионов рублей предусмотрели на этот год для производителей хлеба в Подмосковье. Сейчас начинается прием заявок.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов, хлебопеки могут компенсировать часть затрат на производство.

На одну тонну хлеба будет выделяться 2720,35 рубля Владислав Мурашов.

Получить эту субсидию могут производители хлебобулочных изделий со сроком годности менее пяти дней.

Важное условие — предприятие должно будет не повышать цену на продукцию к месяцу, предшествующему получению дотации.

«Это позволит удержать цены на текущем уровне, а в отдельных случаях даже снизить их», — подчеркнули в Минсельхозпроде Подмосковья.

Хлебопеки смогут уточнить все подробности в министерстве по номеру +7 (498) 602-30-90 (или 5-83-37).