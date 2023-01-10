Подмосковье 10 января 2023, 18:31 Прием заявок на соципотеку для воспитателей стартовал в Подмосковье

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Заявки от воспитателей на социальную ипотеку начали принимать в Подмосковье. Документы можно подать до 10 февраля.

«Воспитатели могут стать участниками отбора при наличии первой или высшей квалификационной категории или имеющие ученую степень. Желающих получить соципотеку с каждым годом все больше. Это отличная мера поддержки, которая действительно работает», — заявила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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Программа предполагает, что область оплатит жилье, а участнику останется только платить проценты по кредиту банку. В этом году сертификаты на собственное жилье смогут получить 73 педагогических работника.

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Также с 20 февраля по 24 марта начнется прием документов для учителей, а с 3 апреля по 28 апреля — для молодых педагогов. С подробной информацией об участии в программе можно ознакомиться на официальном сайте Министерства образования Подмосковья.

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