03 апреля 2023, 12:22
Прием заявок на соципотеку для молодых учителей стартовал в Подмосковье
Молодым учителям Подмосковья предлагают подать заявку на социальную ипотеку до 28 апреля. По словам вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной, в этом году 73 педагога получат сертификаты на собственное жилье.
«За последние шесть лет 319 учителей Московской области приобрели жилье на выгодных условиях. Регион оплачивает жилье, а участник должен выплачивать только проценты по кредиту», — подчеркнула Каклюгина.
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Ознакомиться с правилами участия в программе можно на официальном сайте министерства образования Подмосковья.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил учеников физтех-лицея имени Капицы с победами на международной олимпиаде по физике. Ребята в составе сборной завоевали шесть медалей.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Учителя
Социальная ипотека
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