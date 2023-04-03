Подмосковье 03 апреля 2023, 12:22 Прием заявок на соципотеку для молодых учителей стартовал в Подмосковье Пресс-служба Министерства образования Московской области

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Молодым учителям Подмосковья предлагают подать заявку на социальную ипотеку до 28 апреля. По словам вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной, в этом году 73 педагога получат сертификаты на собственное жилье.

«За последние шесть лет 319 учителей Московской области приобрели жилье на выгодных условиях. Регион оплачивает жилье, а участник должен выплачивать только проценты по кредиту», — подчеркнула Каклюгина.

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Ознакомиться с правилами участия в программе можно на официальном сайте министерства образования Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил учеников физтех-лицея имени Капицы с победами на международной олимпиаде по физике. Ребята в составе сборной завоевали шесть медалей.

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