Подмосковье 10 января 2024, 13:54 Прием заявок на соципотеку для медиков начался в Подмосковье Unsplash

Читать 360tv в

Медики Московской области могут стать участниками программы «Социальная ипотека». Прием заявок уже стартовал в Подмосковье.

По программе специалисты получают от Московской области 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение десяти лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга, а сам получатель социальной ипотеки платит только проценты по кредиту. Подать документы на участие можно, обратившись в кадровую службу своей медицинской организации.

Реклама

«Целый комплекс мер соцподдержки для медработников внедрен в Подмосковье. Так, уже девятый год реализуется программа соципотеки, по которой врачи, фельдшеры, рентгенлаборанты и медсестры могут обзавестись собственным жильем. За это время ей воспользовались уже более 1,8 тысячи медиков», — сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Напомним, что для медицинских сотрудников действуют и другие меры поддержки, например, компенсация аренды жилья, предоставление земельного участка под строительство дома и другие льготные программы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что до конца года в регионе планируют вручить докторам почти 300 сертификатов по программе «Социальная ипотека». Он отметил важность привлечения в Подмосковье новых медицинских специалистов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».