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    11 января 2022, 18:05

    Прием заявок на социальную ипотеку для воспитателей начался в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Воспитатели из Подмосковья смогут подать заявки на социальную ипотеку до 11 февраля. Уже начался прием документов.

    Прием заявок на социальную ипотеку для воспитателей начался в Подмосковье | Изображение 1

    Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина отметила, что в программе участвуют и учителя.

    Педагоги смогут подать документы уже с 21 февраля, а молодые преподаватели — с 4 апреля.

    Эта программа эффективно работает уже не первый год. Государство оплачивает полную стоимость жилья, а участник — лишь процент по кредиту банку

    Ирина Каклюгина.

    Подмосковье — единственный в России регион, где есть такая программа. По ней правительство поддерживает уникальных работников социальной сферы, среди которых педагоги, врачи, ученые, тренеры и не только.

    Подать заявления можно по почте soc-ipoteka@asou-mo.ru или barinovama@mosreg.ru. Подробности об участии опубликовали на сайте Министерства образования Подмосковья, в разделах «Деятельность/ Мероприятия / Социальная ипотека».