Прием заявок на социальную ипотеку для воспитателей начался в Подмосковье

Воспитатели из Подмосковья смогут подать заявки на социальную ипотеку до 11 февраля. Уже начался прием документов.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина отметила, что в программе участвуют и учителя.

Педагоги смогут подать документы уже с 21 февраля, а молодые преподаватели — с 4 апреля.

Эта программа эффективно работает уже не первый год. Государство оплачивает полную стоимость жилья, а участник — лишь процент по кредиту банку Ирина Каклюгина.

Подмосковье — единственный в России регион, где есть такая программа. По ней правительство поддерживает уникальных работников социальной сферы, среди которых педагоги, врачи, ученые, тренеры и не только.

Подать заявления можно по почте soc-ipoteka@asou-mo.ru или barinovama@mosreg.ru. Подробности об участии опубликовали на сайте Министерства образования Подмосковья, в разделах «Деятельность/ Мероприятия / Социальная ипотека».