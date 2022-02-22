Прием заявок на социальную ипотеку для учителей начался в Подмосковье

Педагоги из Московской области смогут подать заявки на социальную ипотеку до 25 марта. Прием документов уже начался.

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что в регионе завершилась подача заявок от воспитателей и стартовала такая же процедура для учителей.

Уникальность программы заключается в том, что государство оплачивает полную стоимость жилья, а участник программы — лишь проценты по кредиту банку Ирина Каклюгина.

Подмосковье — единственный в России регион, где есть такая программа. По ней правительство поддерживает уникальных работников социальной сферы, среди которых врачи, ученые, педагоги, тренеры и не только.

«Участниками отбора могут стать учителя, уже имеющие стаж педагогической работы на территории России не менее пяти лет и заключившие соглашение о трудовой деятельности на срок не менее 10 лет в Подмосковье», — отметила Каклюгина.

Шесть лет назад льготная программа «Социальная ипотека» в Подмосковье появилась по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.