Подмосковье 13 февраля 2023, 12:08 Прием заявок на социальную ипотеку для учителей начнется 20 февраля в Подмосковье Unsplash

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Прием заявок на участие в программе «Социальная ипотека» откроется для учителей Подмосковья 20 февраля. Об этом сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Ранее в регионе закончили прием документов на льготную ипотеку от воспитателей, а с 20 февраля по 24 марта начнут собирать заявки от учителей. После этого, с 3 по 28 апреля, начнется сбор информации от молодых педагогов, желающих участвовать в программе.

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«Программа уникальная. Государство оплачивает полную стоимость жилья, а участник программы — лишь проценты по кредиту банку. В этом году 73 педагога получат сертификат на собственное жилье», — добавила Каклюгина.

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Подробнее ознакомиться с программой можно на официальном сайте Министерства образования Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что правительство региона делает так, чтобы все льготы можно было получать без хождения по инстанциям, проактивно.

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